Real Madrid stjeler det unge argentinske løftet Franco Mastantuono til PSG

Real Madrid er alltid på utkikk etter unge talenter, men de bruker sjelden store summer på å betale utkjøpsklausuler, men venter i stedet på at spillernes kontrakter skal være over slik at de kan lokke dem til den spanske hovedstaden. Med Franco Mastantuono kan de imidlertid gjøre et unntak, ettersom en annen klubb virkelig vil ha den 17 år gamle offensive midtbanespilleren: Paris Saint-Germain.

Mastantuono spiller for øyeblikket i River Plate, og har kontrakt med den argentinske klubben frem til desember 2026. Real Madrid forsøker imidlertid å overbevise klubben om å slippe ham ett år tidligere, på det kommende vintermarkedet i januar 2026, da utkjøpsklausulen hans vil være lavere. For øyeblikket verdsetter klubben ham til 45 millioner euro, noe Real mener er for mye for en fortsatt ung spiller.

Det som er sant, rapportert denne uken av spanske medier, er at Real Madrids sjefsscout Juni Calafat reiste til Buenos Aires for å snakke med spilleren og overbevise ham om å velge Madrid fremfor Paris. Og tilsynelatende har tenåringen, som fyller 18 år 14. august, gått med på å gjøre det, og foretrekker fargen hvit.

Nå gjenstår det å se når han ankommer, men det mest sannsynlige scenarioet er at Mastantuono blir værende resten av sesongen i River Plate, med håp om å vinne Libertadores, før han kommer til Europa. Franco, som også nettopp har blitt innkalt for første gang av Lionel Scaloni til den argentinske landslagstroppen til kampene denne måneden, kan bli en nøkkelfigur for klubbens fremtid... men det kan være dårlig nytt for Arda Guler, som er i en lignende posisjon, og Rodrygo, hvis fremtid fortsatt er usikker...