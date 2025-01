Real Madrid-treneren skylder på mediekritikk: "Jeg er ikke den beste, men heller ikke den dummeste"

HQ

Carlo Ancelotti, Real Madrid-trener, snakket om det smertefulle Super Cup-tapet på pressekonferansen før morgendagens kamp, en åttedelsfinale i den spanske cupen mot Celta de Vigo. Det blir den første av tre hjemmekamper, i håp om å gjenvinne fansenes tillit på Bernabéu: Ancelotti, sammen med spillere som Lucas Vázquez, Vinícius og Tchouameni, var de som ble mest kritisert etter nederlaget.

Og i en mer seriøs tone enn vanlig avfeide Ancelotti noen spørsmål, for det meste knyttet til spørsmålet om klubben vil signere nye spillere på vinterens overgangsmarked, noe klubben tilsynelatende benektet. Og da pressen insisterte, sa han at "dette er en pressekonferanse, ikke en debatt", men snakket kort om all kritikken han hører rundt sin rolle som manager.

"Jeg følger ikke bølgen av kritikk, for den ene dagen er du den beste i verden, og den neste er du den dummeste. Hvis du følger bølgen, vet du ikke hvem du er. Jeg har balansen til ikke å følge denne bølgen. Jeg er ikke den beste, men jeg tror ikke jeg er den dummeste heller."

Etter en sesong (2023-24) da Real Madrid kun tapte to kamper (begge mot Atlético de Madrid), har denne sesongen vært mye mer ujevn, og de fleste fansen er svært høylytte på sosiale medier og ber om at Ancelotti skal få sparken. Ryktene sier at han blir værende ut sesongen, men at han ikke fullfører kontrakten sin før 2026, og blir erstattet i 2025-26 av Bayer Leverkusens Xabi Alonso.