"Real Madrid trenger ikke denne typen hjelp", sier Real Sociedad-treneren etter Copa -tapet

HQ

Imanol Alguacil, manager i Real Sociedad, var ikke fornøyd med dommeravgjørelsene i gårsdagens kamp mot Real Madrid, som endte 4-4, 5-4 sammenlagt for Real Madrid, som dermed er i finalen på Copa del Rey. Den spennende kampen, der Madrid lå under i flere øyeblikk av den 120 minutter lange utslagskampen, hadde ikke en nøytral dommer, ifølge Alguacil.

"De eliminerte oss fra cupen, slik de gjorde i Europa League: De fikk hjelp på et sted hvor vi alle ber om at det skal være nøytralt. Jeg tror ikke Real Madrid trenger denne typen hjelp, for det er et godt lag og har alltid vist det gjennom hele sin historie".

Alguacil refererte til en mulig offside av Mbappé på Real Madrids tredje mål. Han er overbevist om at han var offside, og han sa til og med at "Jeg er veldig sikker på at de ikke ville ha gitt mål dersom det hadde skjedd i vårt område".

Alguacil sa at han var såret, men også stolt over å ha blitt slått ut av to sterke lag (de ble slått ut av Europa League av Manchester United i forrige måned), og spesielt over prestasjonen i går kveld, som var "over manges forventninger".