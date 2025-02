Real Madrid unngår to kuler: verken Clásico eller Derby i semifinalen i den spanske cupen

HQ

Trekningen til semifinalene Copa del Rey (spanske cupen) fant sted i dag onsdag. Fire lag ventet på rivaler: FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad og Real Madrid. Det var knyttet stor spenning til om det kom til å bli to "Clásicos" eller"Derbys"... men det ble det ikke: Barcelona skal spille mot Atleti, og Real Madrid skal spille mot baskerklubben Real Sociedad, vinneren av cupen i 2021.

I motsetning til kvartfinalene blir semifinalene en knockout med to kamper. Den første kampen vil finne sted snart: 25. og 26. februar. For returoppgjøret må vi vente mer enn en måned: 1. og 2. april.

Hvis det hadde blitt parret med Barcelona, er statistikken ikke god i år: sesongens to Clásicos endte med enorme seire for det katalanske laget: 9 mål for Barcelona, 2 for Madrid. Real Madrid var heldige selv med rekkefølgen: returoppgjøret (og eventuell ekstraomgang) mot Real Sociedad spilles på Bernabéu.

I mellomtiden vil det sterkeste Barcelona på mange år møte det sterkeste Atlético i aldre, som bedøvet Barça med et mål i det 96. minutt deres siste kamp i desember.

Semifinalen i Copa del Rey:



Barcelona - Atlético: 25. februar kl. 21.30 norsk tid



Real Sociedad - Real Madrid: 26. februar kl. 21:30 CET





Real Madrid-Real Sociedad: 1. april kl. 21:30 CET



Atlético de Madrid-Barcelona: 2. april kl. 21.30 CET