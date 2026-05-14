Real Madrid-valgprosessen åpner, og Florentino Pérez' eneste rival ber om mer tid

Real Madrid har offisielt åpnet valgprosessen, etter at president Florentino Pérez tirsdag kunngjorde at klubben vil avholde nyvalg i stedet for å gå av. Pérez (79) har vært president siden 2006, og har vunnet alle de fem valgene siden 2009 uten motstand. Nå har alle potensielle kandidater bare ni dager på seg til å forberede seg og sende inn sitt kandidatur: Innleveringsperioden er åpen mellom 14. og 23. mai.

For øyeblikket er den eneste andre potensielle kandidaten som oppfyller kravene (blant annet å ha vært Real Madrid-medlem i over 20 år og ha tilgang til garantier tilsvarende 15 % av klubbens budsjett, minst 150 millioner euro av den anslåtte bugeten på over 1 milliard euro) den 37 år gamle forretningsmannen Enrique Riquelme, eier av et selskap innen fornybar energi med base i Mexico, som allerede har forsøkt å stille som presidentkandidat i 2021.

Kvelden før valgprosessen åpnet, sendte Riquelme et åpent brev til Florentino Pérez der han ba om mer tid til å forberede kandidaturet sitt. Riquelme ber om en "transparent" valgprosess, med mer tid til å debattere klubbens fremtid i ro og mak, og større garantier for deltakelse for medlemmene i den hvite klubben.

Pérez' første reaksjon, i et intervju med LaSexta onsdag kveld, var at han ikke var åpen for ideen. "En forsinkelse? Da valget ble utskrevet i år 2000, ba jeg ikke om mer tid. Jeg stilte til valg og jeg vant", sa Pérez om sin første valgseier. Han trakk seg i 2006 etter dårlige sportslige resultater, men vendte tilbake til presidentembetet i 2009.