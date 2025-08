Real Madrid vet ikke hva de skal gjøre med Endrick og Gonzalo neste sesong

HQ

Real Madrid går neste sesong i møte med en del endringer i troppen (nye spillere som Trent, Huijsen, Carreras og Mastantuono; utganger som Modric, Vázquez, og ryktene om at Rodrygo og Ceballos er på vei ut). Med Mbappé og Vinícius bekreftet som lagets angrepsspillere, er det to spillere som kjemper om en fast plass i startoppstillingen: Endrick og Gonzalo García.

På papiret virket Endrick som den spilleren som hadde størst sjanse til å spille regelmessig i år, etter å ha blitt satt mest på sidelinjen i fjor. Men skadene han pådro seg i sommer, som gjør at han går glipp av sesongens første kamper, har gjort at Gonzalo García, fra Real Madrids B-lag, har tatt steget opp og blitt toppscorer i klubb-VM, og var i startoppstillingen sammen med Mbappé i semifinalen mot PSG.

Begge spillerne ønsker å bli i Real Madrid, men ifølge As, vil klubben bare velge én av de to. De føler at de begge trenger regelmessighet for å utvikle ferdighetene sine, og det kan de ikke få på hovedlaget, ettersom Mbappé og Vinícius alltid vil være startspillere.

Nå må klubben ta et valg: En av dem vil bli "forfremmet" til hovedlaget som fast spiller, mens den andre sannsynligvis vil bli lånt ut til et annet sted. Forventningen er at en av dem vil arve nummer 9 etter Mbappé, som fra nå av vil bære Modrics nummer 10. Endrick har allerede kontrakt med førstelaget, men Gonzalo vil måtte forhandle om en ny kontrakt dersom han skal spille med førstelaget, samtidig som andre klubber, blant annet i Premier League, er interessert i 21-åringen.