Real Madrid-veteranen Lucas Vázquez blir ny Bayer Leverkusen-spiller frem til 2027

Lucas Vázquez blir ny Bayer Leverkusen-spiller, det er offisielt. Den tidligere Real Madrid-spilleren, en veteran siden 2015 (selv om han ble med på ungdomsakademiet som barn), deltaker i alle de fem Champions League-titlene som er vunnet siden, fornyet ikke kontrakten med klubben, og sa, i likhet med Luka Modrić, farvel til drømmeklubben sin.

Hans nye kapittel blir i Bayer Leverkusen. Det som ble rapportert de siste timene har nettopp blitt gjort offisielt, og han vil signere en avtale frem til 2027, i to sesonger. "Han har god teknikk, er godt bevandret i taktikk, en strålende leverandør og strateg", sier sportsdirektør Simon Rolfes.

Leverkusen vil jobbe for å opprettholde det høye nivået som ble oppnådd med Xabi Alonso, nå Real Madrid-manager, da de utfordret Bayern München og vant Bundesliga og den tyske cupen i 2023/24.

Ifølge den offisielle uttalelsen snakket Vázquez om klubben med Xabi Alonso (som han sammenfalt kort under klubb-VM) samt lagkamerat Dani Carvajal. "Jeg har hørt mye om klubben fra Xabi Alonso og min mangeårige lagkamerat Dani Carvajal i Madrid. Mine samtaler med ledelsen har bekreftet det jeg har blitt fortalt: Bayer 04 er absolutt fokusert på å vinne, de er sultne og de sikter mot de største målene. Den tankegangen sammenfaller med mine ideer, og jeg ser frem til å strebe etter mer suksess i Leverkusen."