Real Madrid vil signere en NBA-veteran for å rette opp ujevn sesongstart

Real Madrid basketball har ikke hatt noen god sesongstart: kun 3 seire og 4 tap i Euroleague. Det gikk litt bedre i den spanske Liga ACB, med 3 seire og 1 nederlag, men totalt sett har laget som trenes av den tidligere spanske treneren Sergio Scariolo problemer med å vinne som gjest. Klubben har reagert og vil signere en ny senter, med en lang karriere i NBA: Alex Len.

Denne enorme 32 år gamle ukraineren (2,13 m, 7 fot høy) er angivelig i ferd med å signere for den hvite klubben. Len har spilt mesteparten av sin profesjonelle karriere i NBA, der han ble valgt som nummer fem i draften i 2013 av Phoenix Suns. Han spilte senest en halv sesong i Los Angeles Lakers, men fikk bare 10 kamper.

Etter å ha signert som free agent for New York Knicks, men senere blitt vraket av klubben, er han i posisjon til å signere for Real Madrid, noe som ennå ikke er offisielt kunngjort, men som rapporteres av flere kilder. I Madrid vil han forsterke en posisjon som ble svekket av at Vincent Poirier gikk til Efes og Bruno Fernando.

Real Madrid møter Fenerbahçe i kveld torsdag kl. 21:00 CET som en del av runde 8 i Euroleague.