Real Madrid vinner derbyet mot Atlético Madrid og legger opp til en ny Clásico på søndag

Real Madrid slo Atlético de Madrid i semifinalen i den spanske supercupen, og møter FC Barcelona i finalen neste søndag i Saudi-Arabia. Real Madrid tok ledelsen allerede i det første minuttet, takket være et kraftig frispark fra Fede Valverde, og senere scoret Rodrygo det andre målet, igjen etter en pasning fra Valverde.

Sorloths heading åpnet imidlertid kampen for Atleti, som skjøt mange flere ganger enn Real, men ikke klarte å omsette noen andre sjanser. I stedet blir det en ny Clásico i finalen, mot Barcelona, som slo Athletic Club 5-0 i går.

Sammenlignet med andre spennende derbyer mellom de to Madrid-klubbene, var denne kampen ganske kjedelig, med få sjanser fra noen av lagene, og Real Madrid ble for komfortable med resultatet, og klarte ikke å skape noe av betydning utover de to målene. Rodrygo, Vinícius og Julián Álvarez hadde få øyeblikk av briljans, og Vinícius fikk gult kort da han forlot banen etter at Atletis manager Cholo Simeone hadde hånet ham.

Finalen mellom Real Madrid og Barcelona spilles søndag kl. 20:00 CET, 19:00 GMT.