Real Madrid vinner for første gang i kvinnefotballen Clásico mot FC Barcelona med kontroverser

Real Madrid har avsluttet en 18 kamper lang tapsrekke mot FC Barcelona i kvinnefotballen. For første gang i sin historie har Real Madrids kvinnelag vunnet en Clásico og slått Barça, som dominerer kvinnefotballen på verdensbasis. Seieren kom i en kamp i Liga F, noe som gir litt ekstra spenning i turneringen, ettersom Real Madrid nærmer seg med 59 poeng, bak Barcelonas 63 poeng.

Søndagens kamp, som ble spilt på Lluís Companys Olympiastadion, var ikke uten kontroverser, da FC Barcelonas andre mål ble avblåst for offside... noe det ikke var, etter å ha sett reprisene. Men kvinnefotballen i Spania har ikke VAR, og derfor ble målet annullert.

Real Madrids toppscorer Alba Redondo åpnet scoringslisten, men norske Caroline Graham Hansen satte inn 1-1. Jana Fernández' scoring i det 80. minutt ble annullert, og Real Madrid benyttet anledningen til å score to mål i løpet av de siste ti minuttene, med skotske Caroline Weir, som kom inn som innbytter.

Barcelona pleier vanligvis å banke Madrid (for bare en måned siden vant Barcelona 8-1 sammenlagt i semifinalen på Copa de la Reina. Siden Real Madrid for kvinner ble grunnlagt i 2020, har de tapt alle direkte møter med Barcelona: 18 tap og ingen uavgjort, og en balanse på 67 mål for Barcelona mot 9 fra Madrid.

Nå venter kvartfinalene i Champions League for begge lagene: Barcelona tar imot Wolfsburg med en tremålsledelse fra det første oppgjøret på torsdag, og Real Madrid møter Arsenal på onsdag. Madrid vant 2-0 i det første oppgjøret: Hvis de fullfører seieren, vil det være deres første semifinale i Champions League.