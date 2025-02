Real Madrid vinner for første gang på Etihad Stadium: 2-3 mot Manchester City

HQ

Real Madrid vinner første runde i årets utgave av den nye "klassikeren" i Champions League: Manchester City mot Real Madrid. De to lagene har nå møttes fem ganger de siste ni årene i utslagskamper i Champions League: 2016, 2020, 2022, 2023 og 2024. I 2025 var møtet tidligere enn vanlig, i det nye utslagsspillet før åttendedelsfinalene.

Real Madrid hadde aldri vunnet på Etihad Stadium, og i store deler av kampen så det ut til at de ikke kom til å vinne denne gangen. Haaland tok ledelsen tidlig i første omgang, Mbappé utlignet i andre omgang med et veldig, veldig rart skudd, men Haaland, med et straffespark, sørget for 2-1 ti minutter før slutt.

Brahim Díaz, en tidligere Manchester City-spiller, scoret imidlertid 2-2 rett etter at han hoppet inn på banen og erstattet Rodrygo, og nektet å feire av respekt for tilskuerne. Men han danset sin lille dans på overtid, da Vinícius og Bellingham satte inn 2-3. Madrid vant en hardt tilkjempet seier: De dominerte klart spillet (ikke ballbesittelsen) og hadde flere målforsøk enn noen gang før på Guardiolas lag: 20 skudd, 8 på mål, mot 11 skudd og 4 på mål for City.

Med seieren i siste minutt (lett den beste Real Madrid-kampen for sesongen), er Madrid uavgjort i head-to-head med City: 4 seire hver, og 5 uavgjort. Neste uke, på Bernabéu, må Manchester City kjempe hardt for å komme tilbake ... men play-off er veldig åpent.