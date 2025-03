Real Madrid vinner på straffer på Atletis stadion og møter Arsenal i kvartfinalen i Champions League

HQ

Real Madrid fikk billetten til kvartfinalen i Champions League etter en episk åttendedelsfinale på Metropolitano stadion. Etter Liverpool og PSG dagen før, ble det avgjort i nok en straffesparkkonkurranse: Det eneste målet i de 120 minuttene skjedde etter 27 sekunder, fra Connor Gallagher, som klarte å utjevne knockouten og nekte Real Madrids målforsprang fra det første oppgjøret.

Det som fulgte var en veldig underholdende kamp, med mye spenning, men veldig lite spenning hvis du ønsket å se mål eller farlige sjanser. Real Madrids klareste mulighet var et individuelt spill av Mbappé, som ble forvandlet til et straffespark av Vinícius ... som bommet etter å ha skutt forferdelig. Den brasilianske stjernen ble byttet ut i de siste ti minuttene av overtiden av Endrick, og det vil bli mye å snakke om hans prestasjon når euforien over seieren har lagt seg.

Til slutt vant Real Madrid 4-2 på straffer, med en sjelden omstendighet: Julián Álvarez' skudd ble forvandlet til mål, men ble underkjent fordi han tok ballen med begge føttene før han skjøt, noe som utløste en enorm kontrovers, ettersom den argentinske stjernen ser ut til å skli.

I Champions League klarte PSV å få 2-2 mot Arsenal, men engelskmennene vant 9-3 sammenlagt. Borussia Dortmund kom tilbake og vant 2-1 i Lille, og Aston Villa ga ingen muligheter til Club Brugge, som vant 3-1 og 6-1 sammenlagt. Dette gir følgende par til kvartfinalene :



Arsenal mot Real Madrid



Paris Saint-Germain mot Aston Villa



Barcelona mot Borussia Dortmund



Bayern München mot Inter