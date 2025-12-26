Real Madrids draktsett for 2026/27 er lekket, og det er delte meninger om det

HQ

Real Madrids drakt for sesongen 2026/27 kan ha lekket allerede. X-kontoen Opaleak publiserte flere bilder med det som ser ut til å være de nye hoveddraktene for den kommende fotballsesongen fra Adidas. Ingen endringer i sponsoren, flyselskapet Emirates, og ikke for drastiske endringer i designet, bortsett fra de nye fargene: mørkegrønn i nakken og ermene med (ganske tykke) rosa linjer på skuldrene. Emirates-sponsornavnet vil også være veldig mørkegrønt.

Hvis det er sant (lekkasjen viser til og med Kylian Mbappé iført trøyen), vil det være en enestående fargemiks for klubben, og fansen deler sine blandede meninger på sosiale medier. Noen sier at alle trøyene ser like ut, mens andre ikke liker fargevalget og miksen, og noen sier at den ser ut som den ungarske drakten...

Hva synes du om denne (potensielle) første smakebiten på Real Madrids drakter for 2026/27? Liker du det klassiske designet og de nye fargene?