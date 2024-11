Real Madrids første offisielle ord etter Ballon d'Or-kontroversen: "Rodri fortjente en Ballon d'Or, men ikke i år"

HQ

Real Madrids president Florentino Pérez ga det første offisielle ordet fra klubben om Ballon d'Or-saken siden han i siste liten beordret at de ikke skulle gå, da de visste at Vinícius Jr. ikke ble valgt som vinner, men i stedet gikk til Manchester Citys Rodri Hernández.

"Herfra vil jeg gjerne si til Rodri at han har Real Madrids hengivenhet og anerkjennelse, for han fortjente uten tvil en Ballon d'Or, men ikke i år. Hans Ballon d'Or burde ha vært i fjor, da han vant alt med laget sitt og scoret det avgjørende målet i finalen i Champions League".

På den ordinære generalforsamlingen i 2024 var Pérez svært kritisk til Ballon d'Or, og mente at "det er klart at Ballon d'Or i år burde ha gått til en Real Madrid-spiller, uavhengig av kriteriene som ble brukt". Og la til at Dani Carvajal og Jude Bellingham også kunne ha vunnet den fremfor Rodri.

Florentino Pérez kritiserte UEFAs innblanding i kåringen

Pérez er spesielt skeptisk til stemmegivningsprosessen. Til tross for at den er gjennomsiktig, mener Pérez at den ikke gir mening. "Det er overraskende at journalister fra land med så mange innbyggere som India ikke stemmer, mens journalister fra land med mindre enn én million innbyggere stemmer."

"Uten Namibia, Uganda, Albania og Finland ville Vinícius ha vunnet Ballon d'Or", la han til. Rodri vant trofeet bare 41 poeng foran den brasilianske spilleren.

Pérez peker også på at Juha Kanerva, den finske journalisten som utelot Vini fra sin topp 10 "på grunn av en teknisk feil", ifølge hans egne ord, har trukket seg. UEFA la ikke press på noen journalister, men de endret stemmeprosessen og økte antallet stemmer hver journalist kunne tildele.

"Jeg mener personlig at Ballon d'Or bør organiseres uavhengig, og at stemmene til denne prisen bør være i hendene på personer med anerkjent prestisje og soliditet i fotballverdenen, som risikerer sitt rykte med sin stemme".