Real Madrids nye stadion gir klubben (og naboene) hodebry

Real Madrid totalrenoverte Santiago Bernabéu-stadionet, i håp om å kunne bruke det ikke bare som et idrettsanlegg, men også som et multifunksjonelt underholdningssted, med konserter og andre arrangementer. I fjor sommer spilte artister som Taylor Swift for 65 000 mennesker. Men de lokale innbyggerne var ikke fornøyd med det.

Bernabéu ligger svært sentralt i Madrid, med boligblokker rundt hele stadion. De lokale innbyggerne er vant til folkemengder hver eneste kampdag, men musikkonserter er noe helt annet.

På grunn av protester og klager fra beboerforeningen over at støynivået var langt over det tillatte, bestemte klubben seg derfor i september i fjor for å avlyse eller utsette alle konserter de kommende månedene, inkludert konserter med artister som Aitana, Lola Índigo og K-pop-arrangementet Music Bank, som ble flyttet til et annet sted.

Siden den gang har klubben forsøkt ulike strategier for å løse problemet, uten resultater så langt. I oktober sendte noen beboere inn en klage der de hevdet at klubbens konsertillatelse var utløpt, noe klubben raskt benektet.

Real Madrid planlegger allerede konserter for 2025 og utover, sier kilder

Løsningen kan i teorien være å lydisolere stadion, men eksperter mener det vil være nesten umulig. Klubben har tilbudt løsninger som å dekke kostnadene ved å lydisolere husene i nærheten i stedet, men beboerne har avvist dette.

Den siste brikken i puslespillet kan ta en stund å falle på plass, men i mellomtiden sier kilder nær klubben til Relevo at de er sikre på at det hele vil bli løst, og at de allerede er i gang med å planlegge nye datoer for konserter i 2025.