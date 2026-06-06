Real Madrids presidentkandidat kunngjør at han vil hente Jürgen Klopp som trener hvis han blir valgt

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Det er mindre enn 24 timer til stemmesedlene åpnes i presidentvalget i Real Madrid, mellom to kandidater, nåværende president Florentino Pérez (som har annonsert Mourinho, Konaté, Dumfries, og angivelig vil hente Michael Olise for 150 millioner euro) og Enrique Riquelme (som har lovet foran notarius publicus at han vil hente Erling Haaland og Rodri dersom han blir valgt).

Riquelme har også annonsert noen navn til sitt sportslige prosjekt: Raúl González som sportsdirektør, Fernando Hierro som direktør for ungdomslaget, Iker Casillas i en hemmelig rolle og veteranen Vicente del Bosque som rådgiver.

Og det siste navnet var stort: Han ønsker å hente Jürgen Klopp, den prestisjetunge treneren som tidligere har vært i Liverpool og Borussia Dortmund, men som trakk seg tilbake fra trenerjobben i 2024 og jobber i RedBull. Klopp har vært et etterlengtet navn blant Real Madrid-fansen det siste året, og Riquelme har lovet å jobbe for å hente ham: "Hvis medlemmene gir meg sin tillit denne søndagen, neste mandag, 8. juni, vil Raúl González Blanco kontakte Jürgen Klopp for å personlig formidle vårt sportslige prosjekt og vårt ønske om at han skal lede en ny æra for Real Madrid fra benken", sa kandidaten i en pressemelding.

Mens Klopp flere ganger har uttrykt at han ikke har noe ønske om å komme tilbake til jobben som trener, sa Riquelme at "det finnes bare ett Real Madrid. Det finnes bare én institusjon som er i stand til å forene tradisjon og fremtid, verdier og ambisjoner, lidenskap og fortreffelighet", og at hans forpliktelse dersom han blir valgt til president er å "omgi seg med de beste".