Real Madrids presidentkandidat lover å signere Erling Haaland dersom han blir valgt

HQ

Det første Real Madrid-valget på 20 år er i full gang, og den unge kandidaten Enrique Riquelme utfordrer Florentino Pérez' 23 år lange styre. Den 37 år gamle forretningsmannen, som startet sin kampanje med å fokusere på medlemmene og supporterklubbene, snakker nå direkte til den gjennomsnittlige "madridista", ved å snakke med populære youtubere (Jordi Wild) og gå til Spanias beste talkshow i beste sendetid, El Hormiguero, der Riquelme lovet at han vil signere Erling Haaland hvis han blir valgt.

Riquelmes sportslige prosjekt har allerede noen navn: Raúl González som sportsdirektør, Fernando Hierro som direktør for ungdomsakademiet, og to spillere som fansen lenge har ønsket seg, begge fra Manchester City: Rodri Hernández og Erling Haaland.

I TV-programmet viste Riquelme til og med en av de nye Real Madrid-trøyene med Haalands navn og nummer 9 (et nummer som i dag brukes av Endrick), og viste dokumenter med en personlig, notarialbekreftet garanti: Hvis spillerne ikke signerer for Real Madrid hvis han blir valgt som president, vil han betale 100 % av medlemsavgiften til alle de 100 000 Real Madrid-medlemmene.

I mellomtiden har Florentino Pérez' markedsføringsteam svart på stuntet med å publisere en video som bekrefter at José Mourinho blir Real Madrid-manager dersom Pérez blir valgt til president på søndag. Pérez hadde allerede tillit til Mourinho mellom 2010 og 2013, og selv om han ikke klarte å vinne Champions League, la han grunnlaget for laget som vant fire mesterskap på fem år med Ancelotti og Zidane.

Valgkampen fortsetter frem til søndag 7. juni, og Florentino Pérez har lovet å offentliggjøre navnet på en "stjernesignering" på torsdag (i tillegg til Konaté og Dumfries), mens Riquelme har lovet å avsløre hvilken trener han vil signere på fredag eller lørdag (ryktene sier at det blir Arsenals Mikel Arteta).

Kunne du tenke deg å se Erling Haaland spille for Real Madrid?