Real Madrids problemer med det nye Santiago Bernabéu-stadionet fortsetter

Real Madrid har brukt hundrevis av millioner på å renovere Santiago Bernabéus, i håp om å gjøre fotballstadionet om til et konsertsted. Artister som Taylor Swift opptrådte der i fjor sommer, men mange naboer klaget på grunn av støynivået: Stadionet ligger bare én gate unna husene.

Etter klagene ble alle fremtidige konsertdatoer avlyst, og klubben forsøkte å finne en løsning for å redusere støyen. Det har vist seg at det er umulig å lydisolere bygningen fullstendig, så klubben prøver desperat å finne løsninger (inkludert lydisolering av de nærliggende bygningene), noe som har blitt avvist av beboerne.

Plutselig kunngjorde en av artistene som avlyste konserten, Lola Índigo, en ny dato: Hun har til hensikt å opptre på fotballstadion 14. juni 2025. Men i en offisiell uttalelse motsatte klubben seg den spanske sangeren.

"Klubben er for øyeblikket ikke i stand til å garantere noen datoer for konserter som skal arrangeres på Santiago Bernabéu stadion før de relevante testene har blitt utført for å sikre at konsertarrangørene vil være i stand til å overholde regelverket", sa de.

Real Madrids nye Bernabéu-stadion blir dyrere enn forventet

Real Madrid minner om at de samarbeider med lokale myndigheter for å prøve å finne en løsning på dette kostbare rotet, som kan fortsette å skade økonomien deres hvis de ikke finner en løsning snart: I tillegg til det ekstra byggearbeidet, kan de bli bøtelagt for brudd på støybestemmelsene sammen med konsertarrangørene.

Kontroversene fortsetter akkurat når National Geographic (Disney+) skal ha premiere på en dokumentarserie om renoveringen av stadionet, midt i hjertet av byen, som nå gir klubben og Madrids innbyggere hodepine.

"Vi jobber for å sikre bærekraft og sameksistens, slik at aktivitetene på Santiago Bernabéu-stadion gjennomføres med full respekt, ikke bare for loven, men også for området rundt og nabolaget", sier klubben.