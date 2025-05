Real Madrids scoring i siste minutt forsinker Barças Liga-feiring

HQ

FC Barcelona er kanskje nær ved å bli kronet til LaLiga-mestere i dag, men feiringen ble forsinket av Real Madrids 2-1-seier i siste minutt mot Mallorca onsdag kveld, en 2-1-seier på Bernabéu i en av de siste kampene med Carlo Ancelotti på trenerbenken.

Madrid kom bakfra etter en tidlig scoring av Martin Valjent i en av sesongens mest dominerende kamper (72 % ballbesittelse, 39 skudd, 13 på mål, mot bare 4 og 2 fra Balear-laget) til tross for at de spilte med et desimert lag på grunn av en endeløs strøm av skader som nesten fikk laget til å falle inn i feil oppstilling (ikke nok spillere fra hovedlaget).

Mbappé, pichichi og Jacobo Ramóns første mål med hovedlaget

Ancelotti måtte faktisk bruke flere spillere fra B-laget deres, Real Madrid Castilla... inkludert Jacobo Ramón, som scoret det siste målet på overtid (95. minutt). Kylian Mbappé scoret det første målet, og ble dermed toppscorer i turneringen med 28 mål.

Det var 17-åringens andre opptreden for Real Madrid, men han spiller offisielt for Real Madrid Castilla, som spiller i tredjedivisjon.

Denne seieren forsinket Barças tittelfeiring, men kanskje bare med en dag. Hvis Barça vinner derbyet mot Espanyol i kveld, vil de matematisk sett være ligamestere med to spilledager igjen.