Real Madruds U-19-lag vinner UEFA Youth League, og keeperen blir utvist av Arbeloa

Real Madrid vant UEFA Youth League, som konkurrerer mellom U19-lagene til klubbene som deltar i Champions League. Madrid slo Club Brugge i finalen mandag 20. april i Lausanne: Kampen endte på straffesparkkonkurranse etter 1-1, og Madrids målvakt Javi Navarro stoppet to straffespark. I den forrige kampen, mot Paris Saint-Germain, stoppet han tre straffer i straffesparkkonkurransen, noe som gjorde ham til lagets og turneringens helt.

Navarro, 19 år gammel, fikk en ekstra belønning: han er innkalt til troppslisten av Álvaro Arbeloa til neste ligakamp i kveld for Real Madrid, hans debut i LaLiga. Han kommer ikke til å spille (han står bak Andreiy Lunin, førstekeeper når Courtois er skadet, samt Sergio Mestre, og ble bare innkalt fordi det vanlige tredjevalget, Fran González, er skadet), men han vil offisielt sitte på benken i en ligakamp, den femte kampen totalt på benken på A-laget (han ble innkalt til tre Champions League-kamper og en spansk cupkamp).

Takket være Navarros redninger vant Real Madrid den andre UEFA Youth League, en turnering som ble født i 2013. Barcelona vant turneringen i fjor og har rekorden for flest titler, tre, og Real Madrid har tidligere vunnet turneringen i 2019/20 mot Benfica.