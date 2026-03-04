Real Sociedad vinner det baskiske derbyet og møter Atleti i Copa del Rey-finalen

HQ

Real Sociedad slår Athletic Club og kvalifiserer seg til Copa del Rey-finalen, der de møter Atlético de Madrid 18. april. Laget fra San Sebastián var bedre enn laget fra Bilbao i begge semifinalekampene, og vant 2-0 sammenlagt, 1-0 onsdag kveld, selv om det eneste målet var et kontroversielt straffespark gitt av VAR, scoret av Mikel Oyarzabal.

Pussig nok ligger begge lagene likt på pinneplass i LaLiga, med 35 poeng: Real Sociedad ligger på 8. plass med et bedre målsnitt enn Athletic på 9. plass.

Laget txuri-urdin har som mål å vinne sin fjerde Copa del Rey, etter seieren i 2020 (selv om den ble spilt i 2021 på grunn av Covid). Deres andre Copa-tittel kom i 1987, og de slo tilfeldigvis Atlético de Madrid det året.

I mellomtiden vil Atlético de Madrid prøve å vinne sin ellevte Copa, deres første tittel (og finale) siden 2013. Copa del Rey-finalen spilles 18. april i Sevilla