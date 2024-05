Realm of Ink debuterer som Early Access 17. mai

HQ

Med det begrensede antallet AAA-prosjekter som er planlagt i mai er det virkelig det perfekte tidspunktet å dykke ned i en indie. For de som leter etter et stilig spill med et action roguelite-tema, har vi kanskje det perfekte spillet for deg, ettersom den kinesiske utvikleren Leap Studio nå har bekreftet at Realm of Ink kommer til Steam via Early Access-plattformen helt fra 17. mai.

Spillet bruker en 2.5D kinesisk stil blekkmaleri og moderne kunstretning som kombineres med en kampsuite som uten tvil minner mange om Hades. Historien om spillet ser ut til å utforske den filosofiske betydningen av livet, samtidig som den krysser inn i territoriet til nihilisme og eksistensialisme, men når det gjelder hvordan alt dette oversettes til en spillopplevelse, vil vi få en god smak av det i midten av mai.

For Realm of Ink kommer som en Early Access-tittel med fire akter og åtte sjefer å spille gjennom. Den første av de spillbare karakterene vil også være tilgjengelig, med denne kjent som Red the Swordswoman som kan bruke tre unike våpen. I tillegg til dette kan du forvente 20 Ink Gem ferdigheter å sette på prøve fordelt på fire kvalitetsnivåer, pluss 15 Ink Pets som kommer i over 40 unike former. 150 frynsegoder løfter byggingen til et helt nytt nivå, og alt dette kan du oppleve mens du tauer deg gjennom rundt 30 % av den totale historien. Skulle du nå slutten av Early Access, vil imidlertid en Endless -modus bety at du kan fortsette å spille på ubestemt tid.

Leap Studio har lovet at Realm of Ink vil lanseres i sin 1.0-tilstand og komme til konsoller senere i 2024, alt mens Early Access-versjonen er gjenstand for flere oppdateringer som legger til nytt innhold (for eksempel flere spillbare karakterer, ekstra våpen og Ink Pets, flere sjefer og spillmekanikker med mer) og ytterligere optimaliseringer, som vi vil lære mer om i en kommende veikart.

Inntil da kan du ta en titt på den nye Animitta Asura traileren for bosskampen på Realm of Ink nedenfor.