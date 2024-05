Realm of Ink har blitt forsinket i minst noen måneder

HQ

Vi forventet å kunne hoppe inn i litt av utvikleren Leap Studi's action roguelike Realm of Ink i løpet av de kommende dagene, men det vil ikke være tilfelle lenger ettersom tittelen har blitt forsinket.

Det vil nå gjøre sin Early Access-ankomst i tredje kvartal av året, alt før du ser på en full lansering som en 1.0-tittel i andre kvartal 2025. I henhold til hvorfor dette er tilfelle uttalte utvikleren:

"Vi forpliktet oss til samfunnet vårt og fansen at deres første smak av Early Access-lanseringen av Realm of Ink ville være en vakker opplevelse," sa Dai, administrerende direktør i Leap Studio. "Selv om versjonen vi jobbet med var innholdsrik og stabil, visste vi at vi ønsket å tilby mer og innfri denne forpliktelsen. Ved å flytte lanseringsvinduet for tidlig tilgang til tredje kvartal kan vi sikre at alt det flotte innholdet vi lovet blir implementert, og viktigst av alt, at vi kan tilby en dyp og spennende spillopplevelse."

Med denne endringen i tankene kan vi se frem til at Early Access-lanseringen inkluderer ni rolleformer, ni våpen, 100 % av historien, en siste sjef, nye Ink Gem -ferdigheter og andre forbedringer, med flere roller, våpen, områder, en skjult sjef, flere Ink Gem -ferdigheter og et underplott i historien som blir spart til 1.0-lanseringen neste år.

Du kan likevel dykke ned i Realm of Ink allerede i dag, for det finnes en demo tilgjengelig på PC akkurat nå, som inkluderer én rolleform, tre våpen å velge mellom, 30 % av historien, fire områder og åtte sjefer, 20 Ink Gem ferdigheter og over 150 frynsegoder.

