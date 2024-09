Realm of Ink har gitt oss nyheten om den etterlengtede tidlige tilgangen

HQ

Etter noen uheldige forsinkelser kommer 2,5D-action roguelite Realm of Ink hacking og slashing på PC i tidlig tilgang i slutten av denne måneden.

For å være mer spesifikk, Realm of Ink slippes i tidlig tilgang via Steam 27. september, etter opprinnelig å ha vært planlagt i mai.

Inspirert av kinesiske blekkmalerier og mytologi tar spillerne rollen som Red the Swordswoman, som oppdager at hun er en fiktiv karakter i novellesamlingen som har gitt spillet sitt navn.

Se hele traileren her :

Red utforsker temaer som nihilisme og eksistensialisme, og søker å lære bokens hemmeligheter og bryte ut av sin sykliske tilværelse.

Den tidlig tilgjengelige versjonen av spillet har mye å sette tennene i for fansen, med fire-ac nivåer, åtte sjefer og mange flere av de roguelite-tilpasningsfunksjonene som trengs for å møte disse utfordringene, som allerede er implementert og kan oppdages.

Konsollversjoner venter for øyeblikket på en offisiell utgivelse, men PC-spillere kan ønske seg spillet akkurat nå via Steam-siden.