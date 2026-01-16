Reanimal åpner døren for flere spillere med Friend's Pass

HQ

Det er lett å forstå resonnementet bak mange utvikleres og utgiveres tilnærming til nettspill. Co-op krever to eksemplarer av et spill, og i deres verden betyr det dobbelt så mye salg. Men er det virkelig sant?

Nylig ble det rapportert at It Takes Two har solgt i over 27 millioner eksemplarer, til tross for utrolig sjenerøse regler for onlinespill der du kan låne bort ditt eget eksemplar til noen andre som kan spille selv om de ikke har kjøpt den aktuelle tittelen. Ville det ha solgt like godt uten denne sjenerøse funksjonen?

Uansett hva svaret på det spørsmålet måtte være, har vi i løpet av det siste året sett flere og flere spill som tilbyr denne funksjonaliteten, og nå kan vi legge til enda en tittel på listen. Via Bluesky skriver den svenske utvikleren Tarsier Studios at deres kommende tittel Reanimal vil ha et såkalt "Friend's Pass", noe som betyr at dette også vil være en tittel der du bare trenger å kjøpe ett eksemplar, som du deretter kan låne ut digitalt til en venn for å spille co-op.

Vi håper flere vil følge etter, da det ser ut til å være bra for forretningen å være sjenerøs med dette.