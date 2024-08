Reanimal: Det som noen kanskje vil kalle forskjeller føles mer som forbedringer

HQ

Reanimal er den etterlengtede nye tittelen fra Tarsier Studios, skaperne av de to første Little Nightmares -spillene. Spillet foregår i en post-apokalyptisk og forfallende verden, og utforsker et univers der dyr som en gang var byttedyr, har blitt gjenopplivet og forvandlet til monstrøse rovdyr. Spillet er en blanding av psykologisk skrekk og utforskningsmekanikk, og kretser rundt temaene reanimasjon og forvandling, noe som dykker spillerne inn i en forvrengt og skremmende virkelighet.

Spillet følger to hovedpersoner, en jente og en gutt, som begir seg ut på et farefullt eventyr gjennom mørke og urovekkende miljøer. Utstyrt med dyremasker utforsker de en ruinby og andre øde landskaper, og møter både fysiske og overnaturlige trusler. Spillmekanikken blander solo- og samarbeidsutforskning, slik at spillerne kan samarbeide om å overvinne utfordringer og avdekke spillets mørke fortelling.

Med en visuell estetikk inspirert av surrealistisk skrekk og et design som minner om de to foregående spillene deres, utforsker Reanimal temaer som forvandling, død og gjenoppliving gjennom både foruroligende og originale briller. Spillerne kan forvente å møte hybride skapninger, øde landskap og en fortelling som utfordrer deres virkelighetsoppfatning og selve eksistensens natur.

Reanimal The World of Warcraft fremstår som en naturlig og spennende videreutvikling av universet som studioet skapte med sine to første spill. Mens de to første spillene fengslet spillerne med sin klaustrofobiske atmosfære og foruroligende verden, der det faste kameraet var en integrert del av opplevelsen, tar Reanimal denne formelen til et helt nytt nivå med en av sine mest bemerkelsesverdige nyvinninger: et mye friere og mer dynamisk kamera.

I Little Nightmares begrenset det faste kameraet spillerens bevegelsesfrihet og bidro til en konstant følelse av frykt og innesperring (noe som var ideelt for den opplevelsen de ønsket å skape). I Reanimal er kamerasystemet derimot mer fleksibelt, slik at spillerne kan utforske omgivelsene mer fritt. Denne økte friheten gir ikke bare spilleren bedre muligheter til å interagere med omgivelsene, men forsterker også skrekkopplevelsen ved å gi et mer helhetlig bilde av de skremmende landskapene og skapningene som befolker spillet.

Et annet særegent aspekt ved Reanimal er fokuset på "show, not tell", en fortellerteknikk som lar omgivelsene og hendelsene formidle historien i stedet for å basere seg på omfattende dialog. Selv om spillet introduserer dialog for første gang i studioets arbeid, opprettholder det likevel essensen fra deres tidligere spill ved å skape en tett og gåtefull atmosfære.

En av de største endringene i Reanimal er spillets fokus på samarbeid. Mens de to første spillene først og fremst tilbød en solo-opplevelse, er Reanimal designet for å nytes sammen med andre. Muligheten til å spille sammen med en annen spiller, enten lokalt eller online, tilfører en ny dimensjon til skrekkopplevelsen. Den delte skjermen sørger for at begge spillerne ser det samme, noe som øker innlevelsen og den felles følelsen av skrekk.

Reanimal I "The Horror of the World" lever spillerne seg inn i en verden som blander de verste marerittene våre med en visuelt slående estetikk. Innflytelsen fra ikoniske titler som Silent Hill er tydelig i spillets design. Spillets verden er fylt med groteske skapninger og miljøer som spenner fra strender der du ikke ser et eneste lik, til sumpområder som vrimler av dem (i form av lik, selvsagt), noe som gir en visuelt rik og foruroligende opplevelse.

Karakterene og fiendene i Reanimal virker som om de er hentet rett ut av en dystopisk roman. Den dyriske designen, inspirert av en mørk vri på Animal Farm, kombinert med menneskelignende fiender med groteske, forvrengte ansikter, bidrar til en unikt skremmende atmosfære. Denne variasjonen i fiende- og miljødesign lover å holde spillerne på tå hev mens de utforsker hvert eneste hjørne av spillet.

I tillegg sørger bruken av Unreal Engine 5 til å utvikle Reanimal for fantastisk og detaljert grafikk. Kraften i denne grafikkmotoren gjør det mulig for utviklerne å skape mer oppslukende miljøer, løse gåter med større dybde og designe mer komplekse fiender. Dette forbedrer ikke bare den visuelle opplevelsen, men beriker også den trykkende atmosfæren som Tarsier Studios er så god til å skape.

Under Gamescom 2024 fikk vi også sjansen til å spille Little Nightmares III. Selv om denne tredje delen ble utviklet av et annet studio, er det vanskelig å ikke trekke sammenligninger. I tilfellet Reanimal ser det sentrale temaet ut til å være forvandlingen av byttedyr til rovdyr. Dette konseptet utforskes gjennom reanimering og mutasjon av dyr til monstrøse skapninger.

De maskerte figurene, skipet og miljøene i Reanimal minner om elementer fra studioets tidligere spill, men med en mørkere tilnærming og et mer direkte narrativ. Tematikken minner meg om Stephen Kings Pet Sematary. For eksempel minner det hvite kaninsymbolet om Alice in Wonderland og Donnie Darko, noe som kan antyde en utforskning av alternative verdener og en konfrontasjon med skjebnen - temaer som også er til stede i fortellingen i de to første spillene deres.

Selv om Reanimal ikke er en direkte oppfølger til studioets tidligere spill, er det helt klart en åndelig forbindelse mellom dem. Tarsier Studios har beholdt visuelle og tematiske elementer som gir gjenklang i deres tidligere arbeid, men Reanimal tilbyr en mer ekspansiv og samarbeidsorientert tilnærming til skrekk, og føles som en naturlig videreutvikling av stilen fra de tidligere spillene deres. Inkluderingen av dialog og en mer eksplisitt fortelling i Reanimal tyder på at studioet er klare til å utforske nye fortellermetoder i skrekksjangeren, samtidig som de opprettholder forbindelsen til sine røtter.

Med Reanimal viderefører Tarsier Studios ikke bare arven fra skrekk og eventyr, men introduserer også betydelige forbedringer som redefinerer tilnærmingen. Fri kamerabevegelse, samarbeidsspill og imponerende grafisk kvalitet løfter spillopplevelsen til nye høyder. Mens vi venter på utgivelsen på PS5, Xbox Series X/S og PC, er det tydelig at Reanimal kommer til å bli en ny målestokk innen skrekk- og eventyrsjangeren. Hvis du er på utkikk etter en ny måte å konfrontere frykten din på, lover Reanimal definitivt å bli en opplevelse du ikke vil gå glipp av.