Reanimal har solgt 1 million eksemplarer, og Embracer ser på det som "noe å virkelig bygge videre på i det lange løp"

Mens Bandai Namco og Supermassive Games er forvaltere av Little Nightmares-franchisen i disse dager, alt etter at Tarsier Studios ga opp IP-en for noen år siden, ser det ut til at indieutvikleren har klart å finne fotfeste ganske bra, ettersom den nylig debuterte Reanimal har vist seg å være en massiv hit blant spillere, kritikere og til og med aksjonærene over på Embracer.

Vi sier dette ettersom i den siste økonomiske rapporten fra Embracer, er en kort note tilskrevet Tarsier og Reanimal, der det avsløres at spillet allerede har solgt en million eksemplarer og at det kan være starten på en ny franchise for utvikleren.

"I kvartalet ble også Reanimal lansert, og fikk en sterk mottakelse fra både fans og kritikere. Som en ny IP presterte spillet godt, med over én million solgte eksemplarer siden lanseringen. Det utrolige teamet i Tarsier Studios har fanget spillernes hjerter og sinn med denne nye IP-en, og har noe å bygge videre på i det lange løp."

Hvis du ennå ikke har spilt Reanimal, vil vi anbefale å gi det en sjanse, ettersom vi delte glødende inntrykk fra vår tid med tittelen. Du kan for øyeblikket spille Reanimal på et bredt utvalg av plattformer også, ettersom det ble lansert på PC, PS5, Xbox Series X / S og Nintendo Switch 2.