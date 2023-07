Rebecca Ferguson: Dune "er ingenting sammenlignet med Dune: Part Two"

HQ

Det er snart på tide å reise tilbake til Arrakis, for den 3. november kommer Dune: Part Two på kino. Skal vi tro den svenske stjernen Rebecca Ferguson er det virkelig noe å glede seg til, for forrige ukes storslåtte trailer var visst bare barnemat i forhold til selve filmen.

I en prat med Collider sier Ferguson:

"Jeg smiler så mye akkurat nå. Den er så jævla bra. Jeg blir emosjonell når jeg snakker om den, for jeg elsker Denny [Villeneuve] og Greig [Fraser], og jeg elsker teamet. Men dude, nummer én er fenomenal og stor og storslått, og så kommer nærbildene, omgivelsene og skuespillet. Ja, alt er fantastisk. Det er ingenting sammenlignet med nummer to. Nummer to er som et jævla slag i magen. Det er uvirkelig.

Jeg har ikke sett filmen. Jeg har lest manuset. Jeg har sett opptakene. Jeg har vært på settet når jeg ikke filmer, noe jeg for øvrig ikke gjør fordi jeg er for opptatt, trøtt og egentlig ikke bryr meg. Jeg er ferdig. Jeg ville se oppsettet. Jeg ville se Austin Butler gjøre det han gjorde. Det er helt utrolig. Det finnes ikke ord. Kostymene, [Jacqueline Wests] kostymer, det Austin tilfører karakteren, det Christopher Walken gjør. Det er helt uvirkelig."

Store ord når Dune ble nominert til ti Oscar-priser og vant seks av dem, så det skal bli interessant å se om dette bare er ord fra en overivrig skuespiller eller fakta. Hva tror du?