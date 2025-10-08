Rebecca Ferguson om den kommende Dune-filmen: "Jeg er ikke sikker på om det var meningen at jeg skulle være med, og Denis hadde en liten idé"

HQ

I det kommende tredje kapittelet i filmserien Dune, som blir kalt Dune: Part Three og ikke Dune: Messiah (som boken den er basert på er kjent som), kan vi forvente at en karakter som ellers ikke har noen stor rolle i kildematerialet, vil dukke opp.

Til tross for at Lady Jessica er en sentral aktør i den opprinnelige boken og de to første filmene, spiller hun en tilbaketrukket rolle i Messiah, så spørsmålet ble naturlig nok om vi i det hele tatt kan forvente at Rebecca Ferguson dukker opp i den kommende filmen. Det viser seg at vi bør forvente det.

I en samtale med IndieWire forklarte Ferguson at hun ikke er mye med i den kommende filmen i det hele tatt, men at Villeneuve hadde en idé om at hun til en viss grad skulle være til stede.

"Jeg har ikke en stor rolle i denne, [hun er] bare så vidt med i boken. Jeg er ikke sikker på om det var meningen at jeg skulle være med, og Denis hadde en liten idé. Manuset er fenomenalt. Det er veldig vanskelig å lage en film, det er en så tett bok. Det er så mye å fortelle. [Denis] dykker inn og ut, og han prøver, og han ønsker å ha visse forbindelser og tentakler til boken. Uansett hva Denis rører ved, synes jeg det er fenomenalt."

Ferguson har visstnok allerede filmet scenene sine for filmen. Når det gjelder resten av produksjonen, er denne fortsatt i gang før filmens premiere i desember 2026.