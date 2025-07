Rebecca Romijn avslører at det tar opptil syv timer i sminke for å bli Mystique

HQ

Blant den mektige rollebesetningen for Avengers: Doomsday ser vi mange tidligere favoritter fra Marvels fortid komme tilbake. Sir Patrick Stewart, Sir Ian McKellan, James Marsden og Rebecca Romijn fra den opprinnelige X-Men-filmen er alle tilbake, selv om det er litt ekstra arbeid involvert for sistnevnte.

I et intervju med ET Online nylig avslørte skuespilleren Rebecca Romijn at det kan ta opptil syv timer med sminke for henne å bli Mystique igjen. Å male seg blå og få prikker over hele kroppen høres ikke ut som om det kan gjøres på noen få minutter, men Romijn er likevel veldig glad for å være tilbake om bord.

"Det har vært utrolig gøy. Surrealistisk og fantastisk å være sammen med mine gamle skuespillere så vel som en ny rollebesetning," sa hun. Romijn er for tiden i gang med innspillingen av Avengers: Doomsday, men for hennes egen skyld håper vi at hun ikke får for mye spilletid, slik at hun slipper å tilbringe noen timer i sminkestolen.

Avengers: Doomsday har premiere 12. desember 2026.