Rebel Moon ble sett av 24 millioner mennesker på tre dager på Netflix

Rebel Moon - Part One: A Child of Fire Filmen er ute nå. Hvis du har sett den har du sannsynligvis bestemt deg for om du elsker eller hater den, men det ser ut til at anmeldelsene av filmen kanskje ikke betyr så mye, ettersom den allerede har lykkes i å trekke mange øyne til Netflix.

Som strømmetjenesten viser, fikk Rebel Moon - Part One: A Child of Fire 23,9 millioner visninger i løpet av de tre første dagene. Det slo Leave the World Behind, som fikk 19,7 millioner visninger i løpet av de første 7 dagene.

Hvis vi ser på andre store Netflix-suksesser i år, som One Piece, som hadde 18 millioner visninger i løpet av de fire første dagene, er det tydelig at Rebel Moon har gjort det bra for strømmetjenesten. Med den andre filmen som kommer ut om bare fire måneder er det sannsynlig at kritikerkritikken ikke vil spille noen rolle så lenge det er noen som ser på.