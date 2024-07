Rebel Moon: Director's Cut er utrolig lang

HQ

Kritikerne hatet den kanskje, men tallene på Netflix talte et annet språk, og Zack Snyders bombastiske romopera ble en kjempesuksess. Nok til å rettferdiggjøre ikke bare én, men to director's cut-versjoner.

Og det er ikke spart på noe, for i tillegg til vold som er lovet skrudd opp til elleve og en god dose snusk, kommer de to nye versjonene av filmene 2. august, med en spilletid som er navnet verdig.

Lengden på Rebel Moon Chapter One: Chalice of Blood og Chapter Two: Curse of Forgiveness er nå avslørt, og det er mye ekstramateriale som vil bli tilbudt. Førstnevnte er hele 70 minutter lengre med en total spilletid på tre timer og 24 minutter, mens del to vil klokke inn på to timer og 51 minutter, altså 51 minutter lengre enn Scargiver.

Nam nam sier vi, og du kan lese hele pressemeldingen nedenfor.

Dykk dypere ned i mytologien og galskapen i Zack Snyders episke sci-fi-saga i den ondskapsfullt mer sexy og blodige verdenen i Rebel Moon - Chapter One: Chalice of Blood og Rebel Moon - Chapter Two: Curse of Forgiveness.

I Snyders regissørkutt trues en fredelig bosetning på en måne langt ute i universet av den tyranniske regenten Balisarius' hærer, og Kora (Sofia Boutella), en mystisk fremmed som bor blant landsbyboerne, blir deres beste håp for overlevelse.

Kora får i oppgave å finne trente krigere som vil forene seg med henne i en umulig kamp mot Moderverdenen, og hun samler en liten gruppe krigere - outsidere, opprørere, bønder og foreldreløse krigsbarn som deler et felles behov for forløsning og hevn.

Mens skyggen av et helt rike hviler over den mest usannsynlige av måner, dannes en ny hær av helter.

Gleder du deg til Rebel Moon Director's Cut?