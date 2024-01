Rebel Moon er fortsatt populær på Netflix

HQ

Zack Snyders romopera er fortsatt i vinden, og for andre uke på rad er filmen den mest populære på plattformen med 34 millioner visninger. Rebel Moon har med andre ord økt sammenlignet med åpningsuken, da den "bare" hadde 24 millioner visninger.

Sammenlignet med Leave the World Behind, en film som er Netflix' største hit på svært lenge, ligger Rebel Moon litt etter. Men ukens tall tyder på at den har stayerevne, noe som selvsagt lover godt for premieren på del to - Rebel Moon Part 2: The Scargiver.

Er du overrasket over hvor populær den ser ut til å ha blitt på Netflix?