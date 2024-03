Rebel Moon - Part Two: The Scargiver vist frem i actionfylt trailer

HQ

Zack Snyders episke romfartssaga fortsetter, og etter suksessen med Rebel Moon - Part One: A Child of Fire (om enn ikke nødvendigvis i kritisk forstand, som vi også viser i vår anmeldelse), er tiden nå moden for Part Two: The Scargiver. En oppfølger som Snyder på forhånd lovet inneholder mer av det gode - råere, sprøere og mer voldelig action.

The Scargiver Fortsetter omtrent der den første filmen slapp, med eks-soldaten Kora som går til kamp mot det onde imperiet.

Filmen har premiere på Netflix 19. april, og vi får se om Scargiver lever opp til Snyders lovord. Inntil da kan du se traileren nedenfor.

Gleder du deg til Rebel Moon - Part Two: The Scargiver?