Rebel Moon-universet skal utvides ytterligere

Enten man elsker eller hater den, har Rebel Moon -serien vært en snakkis og en av Netflix' største investeringer de siste par årene. Selv om det er uklart om vi noen gang vil få se flere filmer som passer inn i serien, er den gode nyheten for Rebel Moon fans at flere fortellinger og historier er på vei, og at de kommer før heller enn senere.

Variety rapporterer at en prequel-tegneserie kommer fra Titan Comics, med dette kjent som Rebel Moon: Nemesis. Den vil utforske historien og fortiden til karakteren Nemesis, som i filmene spilles av Doona Bae og er kjent for å svinge et stort og slående cyborg-sverd.

Tegneserien kommer fra Gail Simone og kunstnere Federico Bertoni, og når det gjelder nøyaktig hva den vil pakke ut, er det nevnt :

"Tegneserien vil finne sted før Nemesis ble en sverdsvingende, delvis mekanisk snikmorder, og beskrives som en "actionfylt og tøff historie i stil med en hevnwestern, der en uskyldig kvinne havner i veien for Imperium-soldater som slakter ned familien hennes."

Serien begynner å selge fra 16. juli og blir den andre tegneserien fra Rebel Moon, etter House of the Bloodaxe, som ble skrevet av Zack Snyder og utgitt av Titan.