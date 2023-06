Rebel Moon-video tar oss med bak kulissene og hinter til trailer

I forrige uke fikk vi noen nye bilder fra Zack Snyders kommende Netflix-film, Rebel Moon, men vet du hva som er bedre enn det? En video.

Da er det godt at det er akkurat det Netflix ga oss i kveldens Tudum-event. Det er imidlertid ikke en trailer, for vi blir i stedet tatt med bak kulissene for å se hvordan noen av sekvensene ser ut før etterarbeid og lignende mens Ed Skrein skryter av hvor høye produksjonsverdiene er, Zack Snyder forteller oss at det er hans drømmeprosjekt, Sofia Boutella deler sin begeistring over å jobbe med ham og Charlie Hunnam er overrasket over at han måtte komme i bedre form. Til slutt får vi et glimt av hvordan en kort scene faktisk kommer til å se ut når Rebel Moon lanseres 22. desember.