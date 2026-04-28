Rebel Wolves Avslør The Blood of Dawnwalkers estimerte spilletid

Rebel Wolves' etterlengtede, vampyriske, mørke fantasy-rollespill har nettopp fått en utgivelsesdato, da det nå er offisielt at The Blood of Dawnwalker vil lanseres 3. september 2026, og med det får vi i Gamereactor vise deg vår spesielle dekning fra vårt besøk på deres kontorer i Warszawa, inkludert våre nye inntrykk og videoforhåndsvisning og tre forskjellige intervjuer med utviklerne. I tillegg deltok vi også i en Q&A-økt med spillregissør Konrad Tomaszkiewicz, der han delte enda mer innsikt.

Et av de forutsigbare spørsmålene fra våre mediekolleger (og blant de mest tilbakevendende i samfunnet) tok ikke lang tid: hva er den omtrentlige spilletiden til The Blood of Dawnwalker?

"Det er morsomt, for da vi først begynte å jobbe", husket Tomaszkiewicz, "planla vi det for 40 timer. Akkurat nå ligger gjennomsnittet på rundt 50 timer, men det avhenger av hvilken vanskelighetsgrad du spiller på, hvor kresen du er, hvor mye du utforsker, hvor mye du oppgraderer utstyret ditt og så videre".

Og så konkluderte han :

"I det siste har noen få personer fra teamet vårt fullført spillet ... og det er store forskjeller mellom dem. Det er som fra 50 timer til rundt 70"

Så der har du det. Med det stramt skriptede, men likevel utrolig varierende åpne spilldesignet vi var vitne til under besøket vårt, er det bare naturlig at omfanget ikke er tresifret, noe vi faktisk feirer til vi kan vurdere den generelle konsistensen i hele spillet til sommeren.