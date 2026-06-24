Rebel Wolves deler oppdaterte PC-spesifikasjoner for The Blood of Dawnwalker

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Det ser ut til at Rebel Wolves’ « The Blood of Dawnwalker » vil bli et ganske krevende videospill fra et grafisk og teknisk synspunkt, i hvert fall hvis vi dømmer ut fra PC-spesifikasjonene som er delt for spillet.

Utvikleren har nå publisert en oppdatert infografikk over PC-spesifikasjonene som viser at mange vil kunne nyte spillet på laveste grafikkinnstilling med ganske overkommelige minimumskrav. De anbefalte kravene er imidlertid ganske krevende, og vi har ennå ikke engang sett Ultra-spesifikasjonene for spillet.

Det viktigste å merke seg er at du trenger et Nvidia RTX-grafikkort i 40-serien (eller tilsvarende fra Intel/AMD) samt en 11. generasjons Intel i7-prosessor (eller tilsvarende fra AMD) for å oppleve spillet slik utviklerne har tenkt det.

Hvis du bare vil komme i gang, senker minimumskravene terskelen til en Intel i5-prosessor og et Nvidia GTX 1060-grafikkort (samt tilsvarende AMD-modeller), med 16 GB RAM, Windows 10/DirectX 12 og en SSD på 60 GB uansett.

Rebel Wolves påpeker også at spillet for øyeblikket gjennomgår «sluttoptimalisering», så disse spesifikasjonene kan fortsatt endres, og dette vil også påvirke spesifikasjonene for innstillingene «Medium» og «Ultra».

Gleder du deg til « The Blood of Dawnwalker » når det lanseres 3. september?