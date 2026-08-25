Rebel Wolves» presenterer « The Blood of Dawnwalker med en ny trailer

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Som du kanskje vet, utvikles « The Blood of Dawnwalker av noen av skaperne bak « The Witcher 3. Handlingen er en hevnfortelling der du og familien din blir angrepet av vampyrer. RPG-spillet er unikt ved at du har 30 dager og 30 netter på deg til å hevne familien din. Tiden går imidlertid ikke i sanntid; i stedet går den fremover så snart du utfører en handling. Dette er laget for å bygge opp spenning og tvinge deg til å velge hvem du skal hjelpe på veien mot målet ditt.

Nedenfor kan du se en ny trailer, og spillet lanseres 3. september 2026 på PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox på PC og Xbox Cloud.

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