Rebellion: Atomfall er "sannsynligvis 25-ish timer" langt

HQ

Vi er nå bare ti dager unna lanseringen av et meget interessant spill, nemlig Rebellions (Sniper Elite serien) Atomfall. Det utspiller seg i en alternativ versjon av 1960-tallets England, fem år etter den virkelige Windscale-atomulykken i 1957, som i dette scenariet gjorde store deler av Nord-England til en radioaktiv karantenesone.

Vår oppgave er selvsagt å finne ut mer om hva som skjedde og helst flykte fra området i et eventyr som kombinerer overlevelseselementer med action, ressursinnsamling og interaksjon med ulike karakterer. Spillverdenen er imidlertid fylt med muterte skapninger, kultmedlemmer og rømte militæragenter - noe som gjør oppdraget vårt lettere sagt enn gjort.

I et intervju med IGN kommenterer art director Ryan Greene nå hvor langt eventyret forventes å bli, og sier at det er "probably 25-ish hours". Men han legger også til at for de som ønsker å gjøre alt, er det betydelig mer gameplay å suge opp.

En annen interessant ting er at spillet har flere avslutninger, så selv om du dreper viktige nøkkelpersoner i historien, vil din egen saga fortsatt føre et sted til slutt, forklarte han :

"Du kan drepe hvem som helst eller alle hvis du velger det. Det er helt i orden. Vi har flere avslutninger på spillet, så noen av dem ville stengt ned hvis du skulle jobbe med dem hele tiden, men du vil finne flere andre ruter for å fullføre spillet og oppnå et resultat."

Spillet slippes 27. mars til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Det er også hyggelig nok inkludert med Game Pass på dag én.