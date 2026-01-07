Rebellions Speedball kommer til PlayStation og Xbox i slutten av måneden

HQ

Utvikleren Rebellion har avslørt at actionsportprosjektet Speedball offisielt vil forlate Early Access på PC senere denne måneden, samtidig som det kommer til PlayStation 5 og Xbox Series X/S-konsollene.

Som bekreftet i en ny trailer og et blogginnlegg, har tittelen fullført Early Access-perioden og er klar for de store ligaene som et "fullført" prosjekt. Denne gjenopplivingen av Bitmap Brothers -franchisen tar spillerne inn i år 2138, og når det gjelder hva det vil tilby, blir vi fortalt å forvente følgende.

"Speedball er en fremtidssport uten grenser som brukes av megakorporasjoner for å distrahere de undertrykte massene fra deres elendige liv. Det er den eneste sporten som tillater to kybernetisk forsterkede lag å kjempe mot hverandre i en fart og med en voldsomhet som overgår menneskelige begrensninger. Kampene er fartsfylte, eksplosive og uforutsigbare, og du må mestre høyhastighetspasninger, koordinasjon og skyting."

Denne fullversjonen av spillet vil inneholde alle forbedringene som Rebellion har lagt til i løpet av Early Access, inkludert League Mode, et bedre opplæringssystem, forbedret grafikk, forbedret spill- og skytemekanikk, nye rustningssett og fargestiler, med mer.

Lanseringen og Early Access-utgangen er satt til 27. januar, og du kan se den nye traileren for spillet nedenfor.