Record of Ragnarok vender tilbake til Netflix i desember

Vi har måttet vente ganske lenge, men det tredje kapittelet av Record of Ragnarok er nesten her. Anime-serien kommer tilbake til Netflix så snart i desember, og som en del av den nylige Anime Expo, presenterte streameren en trailer for showet, som vil krønike den syvende, åttende og niende av 13 store kamper mellom menneske og gud som vil avgjøre menneskehetens skjebne.

Etter den andre sesongen har kampene kommet jevnt ut, med menneskeheten og gudene som begge scoret tre seire hver, noe som betyr at tidevannet kan snu i denne neste sesongen, som sannsynligvis vil være den nest siste, eller i det minste over halvveis for historien.

Når det gjelder hvem vi kan forvente å se i aksjon i denne neste sesongen, Qin Shi Huang, First Emperor, vil møte den greske guden for underverdenen Hades. Etter dette vil Nikola Tesla ta opp kampen mot den demoniske flueherren Beelzebub i den åttende kampen, før Spartas King Leonidas kjemper mot solguden Apollo i den niende kampen.

Få en tidlig smakebit av denne handlingen i den nyeste traileren for Record of Ragnarok nedenfor. Serien kommer tilbake i desember på en ennå ikke bekreftet dato.