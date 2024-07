Red Art Games utsatt for dataangrep og personlig kundeinformasjon stjålet

HQ

Den franske forleggeren og redaktøren Red Art Games har nettopp sendt ut en melding om at de har blitt utsatt for et dataangrep mot nettstedet RedArtGames.com den 23. juli, der kundeinformasjon som fornavn, etternavn, leveringsadresser, telefonnumre og bestillingsdetaljer er blitt stjålet.

"Av sikkerhetshensyn anbefaler vi kundene våre på det sterkeste å endre passordet som ble brukt til Red Art Games-kontoen deres når nettstedet kommer opp igjen, samt eventuelle lignende passord som brukes til andre kontoer.

Vær svært på vakt hvis noen som utgir seg for å være Red Art Games kontakter deg i løpet av de neste dagene, spesielt hvis de ber om penger, bankopplysninger eller privat informasjon."

Forsendelser, returer og andre kundetransaksjoner er suspendert i noen dager til de kan begrense omfanget av angrepet og har fikset sårbarheten. De vil oppdatere informasjon om status for problemet på sine kontoer i sosiale medier.

Hvis du hadde noe på vent eller passordet ditt på nettstedet er det samme som på andre nettsteder, ber vi deg om å endre det. Av sikkerhetsmessige årsaker.