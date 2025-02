Red Bull avduker den nye RB21-bilen, en "evolusjon" for Verstappen og Lawson

HQ

Oracle Red Bull Racing har avduket den nye bilen for 2025-sesongen. Vi fikk allerede se lakken i forrige uke på arrangementet i London, men i dag har vi sett den for første gang: RB21 er maskinen Max Verstappen og Liam Lawson skal bruke i år for å forsøke å ta ikke bare en ny førertittel for Verstappen, men også mesterskapstittelen, etter å ha havnet på tredjeplass i fjor.

Nøkkelen til det er forfremmelsen av Liam Lawson, den 22 år gamle newzealenderen som ble forfremmet fra RB (nå Racing Bulls), hvor han som reservefører deltok i flere Grand Prix.

Den nye RB21 har blitt beskrevet som en "evolusjon" snarere enn en revolusjon, og ønsker å rette opp begrensninger som hindret Red Bull (og den andre føreren Sergio "Checo" Pérez, som bestemte seg for å pensjonere seg etter rykter om at han skulle få sparken).

Denne uken vil vi se det i aksjon. Onsdag kjører Lawson og Verstappen det for pre-sesongtestingen i Sakhir. Husk at sesongen starter med Australias Grand Prix 14.-16. mars.