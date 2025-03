Red Bull bekrefter byttet mellom Yuki Tsunoda og Liam Lawson

HQ

Nå er det offisielt: Red Bull kunngjorde nettopp at Yuki Tsunoda erstatter Liam Lawson for Red Bull resten av sesongen, med start i Japans Grand Prix neste uke, og blir Max Verstappens lagkamerat. Lawson vil bli med Isack Hadjar på Racing Bulls, det andre laget fra selskapet. Samtalene om en rask og plutselig utskiftning av Lawson begynte denne uken, og til tross for at teamsjef Christian Horner sa at de har en plikt til å beskytte Lawson, var det tydelig at Lawson ikke presterte som nødvendig for et team som aspirerte til konstruktørtittelen og førermesterskapet.

I uttalelsen som ble sluppet torsdag morgen, forklarte Horner at de har to ambisjoner: å beholde VM-tittelen for førere og å ta tilbake VM-tittelen for konstruktører, så "dette er en rent sportslig avgjørelse". "Det har vært vanskelig å se Liam slite med RB21 i de to første løpene, og som et resultat av dette har vi kollektivt tatt beslutningen om å gjøre et tidlig bytte.

Han hevder også at de har en jobb å gjøre med RB21-bilen, som skaper problemer for Verstappen selv, og mener også at Liam vil dra nytte av å få erfaring hos Racing Bulls.

Det er sjokkerende, men kanskje ikke så uventet: Ingen forsto egentlig hvorfor Horner valgte å gå med Lawson som erstatning for Sergio Pérez, som fikk sparken etter 2024-sesongen: Den 23 år gamle newzealenderen kjørte bare sporadisk i 2023- og 2024-sesongen som reservefører for Red Bulls andrelag, der han vikarierte for Daniel Ricciardo, mens Tsunoda, 24, hadde mye mer erfaring som deres hovedfører. Som BBC påpekte, utkvalifiserte Tsunoda Lawson fire ganger mot to i 2023 og syv ganger mot to i 2024, og fikk et bedre resultat seks ganger mot fire da de begge kjørte sammen.