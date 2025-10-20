Red Bull bøtelagt med 50 000 euro for å ha fjernet startgrindmarkeringer for Lando Norris

HQ

Red Bull fikk en stor seier i USAs Grand Prix forrige helg, der Max Verstappen vant sprintløp, pole position og Grand Prix og kom farlig nær McLaren, men fikk også et tilbakeslag og ble bøtelagt med 50 000 euro for brudd på sikkerhetsbestemmelsene. Det gjaldt imidlertid ikke Verstappen eller teamkamerat Yuki Tsunoda, så det ble ingen poengtrekk, bare en økonomisk sanksjon for teamet.

Sanksjonen skjedde fordi et medlem av Red Bulls tekniske stab hadde gått inn på gridden etter at den var klarert, og denne personen hørte ikke på marshallene som ba ham forlate området, av åpenbare sikkerhetsmessige årsaker. "Å hindre eller forsinke prosessen med å stenge portene før løpsstart må anses som en utrygg handling, og derfor er en betydelig straff til teamet berettiget", sier stewards.

Årsaken til at denne personen var på gridden på det tidspunktet, var tilsynelatende å fjerne en stripe med gaffateip som satt fast i gridden, som ville ha hjulpet rivaliserende fører Lando Norris for McLaren til å plassere bilen sin bedre i sin gridboks.

Et smart triks som ikke blir straffet av FIA, til tross for Red Bulls klare intensjoner med å tukle med McLarens arbeid. Disse markeringene med gaffateip i gridden brukes av førerne som referansepunkter for å optimalisere posisjonene sine, på grunn av den svært begrensede sikten fra cockpiten. På samme måte som FIA ikke forbyr bruken av dem, straffer ikke FIA lag som fjerner dem med vilje.

Sanksjonen var kun på grunn av at denne medarbeideren fra Red Bull, enten det var med vilje eller ikke, ikke lyttet til marshallene og gikk inn på gridden for å utføre sin astuce når portene hadde blitt stengt. "For å forhindre gjentakelse, er en del av den økonomiske straffen suspendert", la FIA til, slik at Red Bull kun må betale 25 000 euro hvis de ikke begår et nytt brudd på slutten av sesongen.