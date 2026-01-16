Red Bull gjør det utenkelige og presenterer F1-bilen for 2026 med en ny lakk

HQ

Mens Formula 1 fans blir begeistret ved starten av det nye året fordi det betyr at de forskjellige teamene snart vil presentere glimt av bilene sine for den kommende sesongen, har Red Bull fans egentlig ikke hatt så mye å glede seg over. Dette skyldes at Red Bull bilene i lang tid har sett stort sett like ut fra år til år, men ettersom 2026-sesongen blir den første på en stund der teamet går bort fra Honda som motorpartner og igjen samarbeider med Ford, var det håp om at noe unikt kunne være i vente.

Og det var nettopp dette vi fikk se i de tidlige morgentimene da RB22 ble avslørt for verden i Detroit, Michigan, hjemmet til Ford. 2026-bilen for Red Bull har en lakk som minner litt om epoken som ble avsluttet med RB11 tilbake i 2015, ettersom den bytter ut det karakteristiske, svært mørke, matte blå karosseriet med stort sett bare gule og røde Red Bull aksenter med en mer metallisk blåfarge med Red Bull -logoer forsterket av hvite kanter.

Det er utvilsomt fortsatt en Red Bull bil, men for alle som følger Formula 1 føles dette som en ganske betydelig endring i utseendet, et trekk som forhåpentligvis betyr noe lignende for de andre lagene i sporten når de avslører bilene sine i de kommende ukene, og serverer en interessant sesong som også vil inneholde ganske mange regelendringer.

Hva er dine inntrykk av RB22 -bilen som skal kjøres av Max Verstappen og Isack Hadjar?

