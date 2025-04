Red Bull hyller Honda under Japans Grand Prix med en spesiell bemaling

HQ

Inneværende Formel 1-sesong blir den siste i samarbeidet mellom Red Bull og Honda. Det japanske selskapet har levert Red Bulls kraftenheter siden 2018 (for Toro Rosso, nå Racing Bulls, deretter for Red Bull Racing siden 2019). I 2021 kunngjorde Honda at de ville trekke seg fra Formel 1, med fokus på karbonnøytrale teknologier, men det ble inngått en avtale med Red Bull om å fortsette å levere motorene deres frem til 2025.

Neste helg blir det siste japanske Grand Prixet med Honda involvert, så Red Bull har bestemt seg for å hylle den japanske bilprodusenten med en spesiell drakt, som Max Verstappen og Yuki Tsunoda vil bruke denne helgen: hvit og rød, de japanske flaggfargene, og motivet til RA272, bilen som ga Honda deres første seier i 1965, for 60 år siden.

Christian Horner, teamsjef i Red Bull Racing, sa at "vårt forhold til Honda fortjener å feires, det har vært preget av kontinuerlig suksess og har gitt teamet en av de mest triumferende og dominerende periodene i vår historie", og fremhevet at Max Verstappens fire VM-titler og teamets to konstruktørtitler ble vunnet med Honda-motorer.

Yuki Tsunoda er ekstra motivert for Japans Grand Prix

Tilfeldigvis blir det også det første Grand Prixet for Red Bull for japanske Yuki Tsunoda. I en uttalelse gjengitt av Motorsport, sier Tsunoda at han er henrykt over muligheten til å kjøre på Suzuka Circuit som Red Bull-fører: "Det føles som skjebnen. Alt har falt på plass på akkurat den rette måten for at jeg skal stå her i dag", og sier at selv om han vet at det ikke blir lett fra starten av, "for dette japanske Grand Prixet, ønsker jeg å ende på pallen".