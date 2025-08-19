Da jeg først lastet ned Red Bull Playgrounds, følte jeg at jeg var målgruppen for en reklamefilm. Du vet, de reklamefilmene der alle er unge, friske og kjekke, hopper fra hustak til hustak, gjør baklengs salto på BMX-sykler og lander i sakte film mens publikum jubler og konfettien faller. Her blandes BMX, skateboard og parkour i et fysikkbasert system, og du kan bygge dine egne nivåer, konkurrere i tidsbegrensede konkurranser og til og med låse opp ekte ekstremsportproffer som mentorer. Det er nesten som om noen tok Trials, Tony Hawk og Mirror's Edge, kastet dem i en blender og helte resultatet i en boks med Red Bull -branding.

HQ

Det eneste problemet er at da jeg startet spillet, føltes det mer som om boksen hadde vært åpen i to dager og mistet all kullsyre. Den første nivåopprettelsen startet lovende, og jeg klikket på en brikke, plasserte den, og... bang, hele spillet stengte ned. Jeg trodde det sannsynligvis bare var en engangsgreie. Men det skjedde tre ganger på rad, og jeg måtte installere spillet på nytt for å få festen i gang.

Da jeg først begynte å trykke på skjermen og ta del i ekstremsportpakken, ble jeg heller ikke spesielt imponert. Det var litt som å begynne å bygge et legoslott og oppdage at noen hadde gjemt halvparten av bitene og limt resten sammen. Det er ikke stort mer enn en enkel liten konstruksjon der du møter forhåndsbestemte triks og trykker på den samme knappen på skjermen om og om igjen, og det eneste du trenger å fokusere på er å ikke lande på hodet eller gjøre et triks for sent. Det er veldig mye "på skinner" og mangler fullstendig den friheten som i hvert fall jeg forbinder med ekstremsporter som parkour, BMX og skateboarding.

Når det fungerer, er selve gameplayet i hvert fall ikke helt dårlig. Å hoppe mellom ulike idretter i samme løp er morsomt og gir en viss "wow"-faktor. I hvert fall nok til å skape et kort "åh, der ser du" -øyeblikk. Parkour-øyeblikkene, der du spretter mellom vegger og gjør saltoer, er rimelig tilfredsstillende når fysikken faktisk samarbeider, og BMX-delen føles litt mer polert enn skateboardkjøringen, som noen ganger får hjulene til å klistre seg fast som om du kjører i sirup. Det er også en morsom gimmick å låse opp ekte proffer som mentorer, selv om det mest er kosmetisk og ikke akkurat revolusjonerer spillet.

Men så kommer vi til pengene som Playgrounds vil ha fra meg. Spillet har et "Superpass" (deres egen versjon av et battle pass) og en gratis bane. På papiret høres det helt greit ut. Hva er problemet? Gratisbanen går helt til nivå 99, mens det betalte passet stopper på nivå 50. Ja, du leste riktig: det betalte alternativet har færre nivåer enn det gratis. Det er som å kjøpe en dyrere togbillett og oppdage at den bare tar deg halvveis til destinasjonen, mens gratisbussen går hele veien. Du får riktignok raskere tilgang til visse triks og baner, men oppsettet føles likevel ... bakvendt.

Progresjonen er ikke akkurat sjenerøs. Hvis du vil låse opp ting i et rimelig tempo, må du enten legge ned et urimelig antall timer eller begynne å mate inn kortopplysningene dine. Dette er ikke noe nytt i mobilspillverdenen, men her blir det ekstra tydelig fordi spillet er så vanedannende når det fungerer. Det er som om de vet at du vil "bare spille ett nivå til", og så legger de små grindmurer i veien for deg, bare for å friste deg til å betale deg forbi dem.

Og når vi snakker om "når det fungerer", er stabiliteten fortsatt et rødt flagg. Jeg har opplevd at spillet fryser på innlastingsskjermer, at knapper forsvinner midt i et løp, og noen ganger har spillet helt mistet min input, noe som har resultert i at karakteren min har stått stille mens klokken har tikket av gårde. Det er få ting som får deg til å føle deg mer maktesløs enn å se avataren din sakte skli ned en rampe som om de plutselig har blitt rammet av eksistensiell angst.

Det ironiske er at spillet for øyeblikket har en gjennomsnittsvurdering på rundt 4,8 av 5 på App Store. Jeg kan absolutt forstå hvor de høye vurderingene kommer fra: For spillere som klarer å unngå krasjene og har tålmodighet til å holde ut med grind og inntektsgenerering, er det et helt anstendig og rimelig kreativt spill her. Men etter min erfaring er det litt som å gi en restaurant fem stjerner fordi menyen så bra ut på nettsiden, selv om halvparten av rettene manglet da du satte deg ned.

Så hva synes jeg? Jeg synes Red Bull Playgrounds er et spill som både imponerer og irriterer meg på samme tid. Ideen er midt i blinken: Bland tre actionfylte sportsgrener, gi spillerne frihet til å bygge sine egne nivåer, legg til et fellesskap der dere kan konkurrere mot hverandre, og topp det hele med litt profesjonell glamour. Men utførelsen ... vel, det er som å vinne et ekstremsportarrangement og så snuble på pallen. Med de rette oppdateringene og en mer spillervennlig økonomisk modell, kunne dette blitt en fast gjenganger på telefonen min. Men akkurat nå er det mer en "spill når du er i godt humør og har tålmodighet for bugs"-opplevelse.

Derfor er min endelige vurdering en treer, verken mer eller mindre. Det får imidlertid én stjerne for ideen, én for BMX-sekvensene når de faktisk fungerer, og en halv stjerne fordi jeg fortsatt lo av elendigheten noen ganger. Red Bull kan beholde resten til de kan bevise at Playgrounds er mer enn bare et relativt pent, halvferdig trickshow med dyre inngangsbilletter.