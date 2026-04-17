Red Bull Racing kunngjør endringer i ledelsen, og omformer F1-teamet etter en rekke avganger

Formel 1-teamet Red Bull Racing har kunngjort en stor endring i ledelsen, med ny Chief Performance and Design Engineer og Head of Performance, "endringer som støtter teamets langsiktige tekniske ambisjoner og gjenspeiler teamets fortsatte fokus på å utvikle interne talenter, samtidig som det tiltrekker seg ledende ekspertise fra hele sporten."

Ben Waterhouse har blitt utnevnt til Chief Performance and Design Engineer, med ansvar for design- og ytelsesteamene for kjøretøyene, og rapporterer direkte til teknisk direktør Pierre Waché. Og Andrea Landi, tidligere fra Ferrari, tiltrer 1. juli som Head of Performance, og overtar Waterhouses tidligere rolle og rapporterer til ham.

Disse grepene er et svar på den siste tidens mange avganger, som senest inkluderer den bekreftede avgangen til Max Verstappens løpsingeniør og nære venn Gianpiero Lambiase, som slutter seg til McLaren, men ikke før hans nåværende kontrakt utløper ved utgangen av 2027.

Tidligere har Red Bull mistet nøkkelpersoner av ulike årsaker, som Helmut Marko, Christian Horner, Adriean Newey og Jonathan Wheatley.